Cade dalla bici e batte la testa: in coma bambino di 11 anni

Venerdì 3 Settembre 2021, 08:05

Momenti di paura ieri a Magliano dei Marsi e non solo: un bambino di undici anni del posto è caduto dalla bicicletta mentre era con gli amichetti, ha battuto la testa e ora è stato ricoverato in una situazione di gravità all’ospedale Umberto Primo di Roma. Il bambino si trovava sulla strada che collega Magliano dei Marsi a Massa d’albe nei pressi della discoteca Holiday e a stare a quanto è stato riferito mentre si apprestava a effettuare una curva per tornare indietro è caduto in avanti ed ha battuto la testa. Immediatamente ci si è accorti che si trattava di un fatto grave e allora è stato altrettanto immediatamente allertato il 118.

L’equipe sanitaria giunta sul posto ha provveduto a sedare e stabilizzare il bambino che, comunque, non ha ripreso conoscenza. E’ stato immediatamente stabilito che il ragazzo avesse bisogno di cure specialistiche ed è stato deciso il trasferimento a Roma all’Umberto Primo. I sanitari della Capitale sono stati a loro volta allertati e l’elicottero è subito partito per Roma con a bordo il bambino. Difficile ora stabilire quanto sia grave la diagnosi.