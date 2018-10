Cade dall'albero mentre raccoglie le olive: gravissimo

La raccolta delle olive è solo all'inizio, ma già si contano numerosi incidenti un po' ovunque. L'ultimo si è verificato, ieri pomeriggio poco dopo le 16, nelle campagne attorno a Castiglione a Casauria (Pescara). Ferito in maniera piuttosto seria un 47enne. L'uomo si era arrampicato su una pianta d'ulivo per effettuare la raccolta quando improvvisamente è caduto a terra, battendo con violenza la testa. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in elicottero in ospedale, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Ha riportato infatti un trauma cranico commotivo oltre a fratture e contusione varie. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri della compagnia di Popoli, che hanno avviato le indagini. © RIPRODUZIONE RISERVATA