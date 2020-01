Cadavere nel fiume: potrebbe essere di Palmerino Piccirilli, scomparso mesi fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe appartenere a Palmerino Piccirilli, l'anziano di 83 anni, scomparso nei mesi scorsi da Bisenti, il corpo in avanzato stato di decomposizione ritrovato, nel primo pomeriggio di ieri, sulle sponde del fiume Fino a Collecorvino, in località Caparrone. A trovarlo, in una zona piuttosto impervia, e a lanciare l'allarme è stata la titolare di un'azienda agricola che abita nelle vicinanze, la quale stava passeggiando con i suoi cani.Sul posto, per tutte le indagini del caso, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Collecorvino insieme ad una pattuglia del reparto Radio Mobile. Considerato lo stato di decomposizione e il fatto che al cadavere mancassero delle parti, in un primo momento non è stato possibile capire neppure se si trattasse di un uomo o di una donna. Solo con gli accertamenti del medico legale, si è appurato che il cadavere apparteneva ad un uomo di circa 80 anni, di piccola statura. Dalle condizioni in cui è stato trovato, è apparso chiaro che il corpo fosse stato trascinato dalla corrente del fiume.Dalle immediate indagini e verifiche sulle persone scomparse, è venuto fuori che, nello scorso mese di ottobre, da Bisenti, paese in cui scorre il Fino e che si trova a circa 15 chilometri a monte di Collecorvino, era scomparso un uomo di 83 anni. I familiari si erano rivolti, a suo tempo, anche alla trasmissione 'Chi l'ha visto'. Ma dell'anziano, nulla. Le caratteristiche fisiche dell'anziano corrisponderebbero con quelle del corpo ritrovato ieri. In ogni modo, saranno i successivi accertamenti, dall'autopsia all'esame del Dna, a stabilirlo con certezza. Insieme ai carabinieri, sul posto da subito il sindaco di Collecorvino, Antonio Zaffiri.