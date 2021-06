Recuperato cadavere in mare a Giulianova, era in acqua da circa sei mesi

Domenica 27 Giugno 2021, 19:44 - Ultimo aggiornamento: 20:24

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto questo pomeriggio da alcuni diportisti a due miglia a largo di Roseto (Teramo). Sul posto, per il recupero del corpo e il successivo trasferimento all'obitorio dell'ospedale di Teramo, è intervenuta la Guardia Costiera di Giulianova.

Da quanto si apprende il corpo sarebbe irriconoscibile è allo stato non è stato possibile nemmeno identificarne il sesso. Dai primi rilievi sembra che il corpo fosse in acqua da circa sei mesi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Giulianova, ai quali non risultano denunce di scomparsa presentate nella zona. E' probabile che corpo sia stato trasportato dalle correnti.