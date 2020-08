Cadavere di una donna trovata a Porto d’Ascoli: potrebbe provenire dall’Abruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasportata dalle correnti marine, potrebbe arrivare dall’Abruzzo il cadavere di una donna trovato nel pomeriggio di ieri al confine tra Marche e AbruzzoCostume da bagno e capelli neri e carnagione chiara. È la descrizione della giovane donna, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, trovata cadavere all’ora di pranzo nelle acque antistanti il parco naturale la Sentina a Porto d’Ascoli a pochi metri dal fiume Tronto. È mistero, per il momento, sull’identità. Al momento non sono state presentate denunce di scomparsa. Il corpo è stato avvistato dalla riva da alcuni bagnanti che hanno allertato subito i soccorsi.Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 insieme alla polizia. Il corpo è stato riportato a terra e agli operatori sanitari non è rimasto altro da fare che constatare il decesso avvenuto, probabilmente solo qualche ora prima il ritrovamento del cadavere. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di San Benedetto della polizia scientifica e la squadra mobile di Ascoli. Sul corpo, stando alle prime e sommarie informazioni non sono stati riscontrati da parte del medico legale segni di violenza, ma alcune ferite ad una gamba ancora tutte da spiegare. L’ipotesi maggiormente accreditata al momento è quella di un annegamento e si sta lavorando al fine di capire quali persone siano scomparse nelle ultime ore tra la costa marchigiana e quella abruzzese.