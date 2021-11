Inciampa e parte un colpo di fucile: muore giovane cacciatore

ROCCARASO - E' morto Adelio Di Natale, il giovane maestro di sci di Roccaraso, rimasto ferito alla gamba destra in un incidente durante una battuta di caccia al cinghiale, sulle montagne di Roccaraso.

Di Natale aveva 30 anni, compiuti il 6 novembre.

La morte è sopraggiunta questa mattina, a Roma, all'ospedale Umberto I dove era stato trasferito dopo le cure prestate al nosocomio di Sulmona.

Adelio Di Natale sarebbe inciampato, forse in un filo spinato, cadendo rovinosamente a terra. E proprio in questa circostanza, sarebbe partito accidentalmente un colpo dall’arma lunga in suo possesso, rimanendo ferito gravemente alla gamba destra, riportando una frattura scomposta al femore e shock emorragico.