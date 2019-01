Cacciatore colpito da malore precipita nella scarpata: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accusa un malore durante una battuta di caccia e finisce in una scarpata, è salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Protagonista, un 59enne pescarese, M.P.. L'uomo è ora ricoverato nell'Unità di terapia intensiva cardiologica del Santo Spirito per un principio di infarto. E' accaduto, ieri intorno a mezzogiorno. Il 59enne era a caccia insieme ad un gruppo di persone in contrada Fonte di Moro di Città Sant'Angelo quando improvvisamente di lui si sono perse le tracce. Preoccupato, uno degli amici ha così allertato il 112 e, nel giro di pochi minuti, sono arrivati sia i carabinieri che i sanitari del 118. I cacciatori hanno subito indicato l'area in cui il malcapitato poteva essere finito. Dopo averla percorsa palmo palmo a piedi, l'hanno individuato. Era ai piedi di una scarpata fitta di alberi e ricoperta di fango, accasciato a terra. Una volta raggiunto, ha detto di non sentirsi bene, di accusare dei forti dolori al torace. Gli sono state quindi prestate le prime cure poi, dal momento che la situazione si presentava abbastanza seria, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che, di lì a pochi minuti, lo ha trasportato in ospedale.