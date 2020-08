Butta fuori di casa il fratello invalido, ruba e terrorizza il paese: arrestato

Arrestato a Notaresco un 62nne per i reati di atti persecutori, furto in abitazione, violazione di domicilio, molestie e porto abusivo di armi compiuti. L’uomo G.M., era tornato nel suo paese cinque mesi fa dopo anni di vagabondaggio. Era ritornato a Notaresco perché ha un fratello che vive lì, il 18 marzo scorso, dopo aver vissuto anni in giro per l’Italia come un senza fissa dimora.

Stando a quando si apprende G.M., sin da subito ha iniziato ad avere condotte vessatorie nei confronti del fratello, per lo più anche invalido civile, tese ad ottenere ospitalità. Le continue minacce e gli atti intimidatori consistiti nel seguirlo, insultarlo ed attenderlo fuori la propria abitazione, hanno costretto il fratello a cercare rifugio presso casa di alcuni suoi amici. A quel punto G.M., si è anche impossessato di tutto ciò che gli apparteneva: vestiti e materiale agricolo.

Analogo atteggiamento è stato assunto dall’uomo nei confronti di alcuni titolari di esercizi pubblici del centro storico del paese in quanto da questi pretendeva cibo e bevande, guardandosi bene dal pagarle, arrivando a minacciarli e intimorirli brandendo una spranga di ferro, tra l'altro risultata rubata in un precedente furto scoperto dagli stessi militari. Inoltre, spesso G.M. si avventava anche sugli altri clienti dei commercianti minacciati. Tutti avevano timore di lui. Cosi i carabinieri hanno dato via alle indagini che hanno consentito, in pochi giorni, di raccogliere inidizi con evidenti nei confronti dell'uomo, al punto che è stata avanzata richiesta di misura cautelare in carcere quale unica misura idonea a soddisfare una efficace tutela della collettività per i reati di atti persecutori, furto in abitazione, violazione di domicilio, molestie e porto abusivo di armi compiuti da G.M. L’autorità giudiziaria in relazione agli inconfutabili elementi di prova, ha quindi subito disposto la misura cautelare in carcere.

Oggi, i carabinieri di Notaresco lo hanno rintracciato all’interno di un esercizio pubblico del centro storico, mentre consumava un caffè. A quel punto il 62enne è stato fermato ed accompagnato in caserma dove gli è stato notificato l’ordine di custodia cautelare. In più durante la perquisizione domiciliare è stato trovato anche in possesso di una bicicletta rubata nei giorni scorsi a Silvi Marina. I carabinieri di Roseto degli Abruzzi lo hanno individuato quale autore di un altro furto perpetrato pochi giorni fa nel magazzino di un ristorante del posto.



