“C’è posta per te” fa tappa a San Nicolò, l'invitato in trasmissione è top secret

Fa tappa a San Nicolò in provincia di Teramo Il programma più commovente di Canale 5, in onda il sabato in prima serata “C’è posta per te”. Programma condotto da Maria De Filippi.



Il postino Gianfranco, noto perché è passato dal trono della trasmissione “Uomini e donne” alla bicicletta, dopo avere incontrato l'amore. Oggi pomeriggio ha consegnato una busta a San Nicolò a Tordino, anticamera dell’appuntamento che forse porterà poi il destinatario proprio davanti alla conduttrice a colui o colei che ha inviato la busta. C’è grande curiosità nella frazione teramana ed in città nell’attesa della messa in onda della puntata. Ultimo aggiornamento: 18:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA