Cuoce la carne per la cena, investito dal fuoco della fornacella: è grave

Stava armeggiando con una fornacella per arrostire la carne per la cena quando, per cause da accertare, è stato investito da una fiammata. E’ accaduto nella serata di ieri a Bussi, in provincia di Pescara: a rimanere ustionato è stato un uomo. Il figlio, accortosi immediatamente di quanto avvenuto, ha chiamato i soccorsi e la sala operativa del 118 ha deciso, vista la gravità della situazione, di inviare un elicottero con i sanitari. I primi controlli sono stati effettuati sul posto e sono state riscontrate delle ustioni al torace, alle braccia e al volto. L’uomo è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara dove è arrivato in codice rosso.