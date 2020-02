Bus in fiamme in autostrada, si salvano 30 passeggeri

È ripresa su una sola corsia la circolazione sull'autostrada A24, tra il bivio A24/A25 Torano- Pescara e Tagliacozzo (L'Aquila), precedentemente bloccata dopo che un pullman ha preso fuoco al km 65.9. A bordo

del bus, secondo le prime informazioni, tra passeggeri e personale viaggiavano una trentina di persone, che sono riuscite a mettersi in salvo prima che le fiamme si sviluppassero. Il rogo è stato domato dai Vigili del Fuoco. Gli interventi di soccorso e viabilità sono stati coordinati dal Centro operativo autostradale (Coa) dell'Aquila.



L'incendio poco prima che il bus entrasse in galleria. Le cause sarebbero accidentali. Ultimo aggiornamento: 13:58