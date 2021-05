Pescara, sul bus con il cane senza museruola: ecco cosa è successo

Momenti di concitazione, ieri mattina a Pescara, su un autobus della Tua per via di un 34enne pescarese, salito a bordo del mezzo con un cane di media taglia senza museruola. Di fronte alle rimostranze dell'autista, l'uomo ha iniziato a fare storie costringendo il pullman, che da Pianella era diretto a Pescara, a rimanere fermo al capolinea per più di un'ora con conseguenti disagi per i passeggeri.

Alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri e per l'uomo, A.D.N., già noto alle forze dell'ordine, è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Stando ai testimoni, l'autista avrebbe invitato più di una volta il 34enne a mettere la museruola al cane, senza però ottenere alcun risultato. L'uomo si sarebbe mostrato anche parecchio strafottente e ciò sino all'arrivo dei carabinieri di Pianella.

