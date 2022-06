Bruno realizza il suo sogno di una barca a misura di disabile

ROCCA SAN GIOVANNI «Venite a fare un giro sulla mia barca per conoscere la costa dei trabocchi. L’invito rivolto ai disabili è gratuito».

Lo dice Bruno Giorgio, 54 anni di Rocca San Giovanni, che quattro anni or sono ebbe un grave incidente sul lavoro e rimase paralizzato. Stava per morire ma la sua forte personalità e la bravura dei medici pescaresi lo hanno salvato. In questi anni ha pensato solo alla sua barca e alla sua passione per la pesca.

Scrive: «Dopo due anni di lavori e modifiche fatte per la mia disabilità (Bruno non muove più le gambe, ndr) finalmente è in acqua. Io e la mia barca pronti per riprendere la mia più grande passione, la pesca. In tutto ciò ringrazio i miei amici che mi hanno aiutato tantissimo nel realizzare il mio sogno, Oliviero, Nicola e Andrea la disponibilità del cantiere nautico di marina Sveva e la bravura del cantiere nautico tecnonautica di Vasto (Sergio)».

Tutti hanno contribuito ad alleviare quella dsabilità e a mandare un messaggio significativo su chi ama il mare oltre ogni impedimento.

Pino Veri