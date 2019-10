© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORTONA Ortona sarà almeno per un giorno la capitale di uno dei piatti simbolo della cucina marinara italiana. Mercoledì, con inizio alle 13.30, il ristorante "Al Vecchio Teatro" ospiterà la Finale Nazionale del Festival del Brodetto dell'Adriatico con sei professionisti dei fornelli, in rappresentanza di altrettanti locali di ristorazione di Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Si cimenteranno davanti a un'apposita giuria di accademici e di esponenti della Federcuochi nel rispetto delle tradizioni delle regioni di provenienza passando dal guazzetto al brodetto, e dalla zuppa al caciucco. A rappresentare l'Abruzzo sarà la trattoria "Zia Albina" di Vasto con lo chef Matteo Crisanti che ha vinto l'epilogo regionale nei giorni scorsi a Montesilvano. Per la Puglia ci sarà il ristorante "Portento" di Barletta con Francesco Sciusco, per il Molise lo "Squalo blu" di Francesco Moliterno, per le Marche "Caserma guelfa" di Porto San Giorgio con Federico Palestini, l'Emilia-Romagna Ristorante "Laura" di Rimini con Gianni Greco ed il Veneto "Malto e altro" di Treviso con Gabriele Salvio. Ad accompagnare i brodetti saranno i selezionati vini firmati Dora Sarchese e Fantini di Ortona.