Brindisi per 600 euro per festeggiare il matrimonio, poi non paga e minaccia il barista: arrestato

Arrestato a Lanciano un rom 36 anni che avrebbe gravemente minacciato il proprietario di un bar del centro dove, settimane fa, ha festeggiato il suo matrimonio con amici consumando 600 euro di bevande, in gran parte non pagate. Sul posto giunte pattuglie e inizio di ulteriori indagini. L’uomo era ai domiciliari col braccialetto elettronico, strumento installato per contenere la sua indole violenta, e ha avuto il permesso per la veraa festa di nozze col pranzo, ma poi non ha rispettato il percorso stabilito andando a brindare con gli amici.

L’uomo, difeso dall’avvocato Alessandro Marrone, si è reso protagonista anche di una brutale aggressione, lo scorso settembre, contro un 30enne di Lanciano, partito senza motivo sempre in un bar. Vittima pestata e rincorsa in via Salita della Posta, corso Bandiera e via Monte Maiella. Il giovane ha avuto la frattura della mandibola, con intervento chirurgico e danni permanenti.