​Brecciarola, per la rapina alle Poste c'è un secondo arresto

Individuato il secondo autore dellacommessa ilall’si tratta di un(Pescara), arrestato dallacon l’accusa di rapina pluriaggravata e detenzione di armi da sparo, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Chieti,su richiesta del sostituto procuratore dellaLa rapina fruttò un bottino di 800 euro e fu commessa dacon maschere in lattice a coprire il viso.hanno analizzato il traffico dei dispositivi mobili dei due autori del colpo,collocate sia nell’ufficio postale rapinato sia in esercizi commerciali lungo il percorso seguito dai due nonché attraverso la comparazione fisionomica eseguita dal Gabinetto Interregionale diLa misura in carcere è stata disposta alla luce delle modalità della rapina commessa, indicative di una tecnica consolidata e professionale, della pericolosità dell’indagato, evidenziata anche dalla disponibilità di armi, dai plurimi precedenti specifici per rapina aggravata e da altri reati contro il patrimonio e la persona, nonché il concreto pericolo di reiterazione di analoghe condotte. A dicembre scorso per la rapina la Mobile aveva arrestato un 27enne