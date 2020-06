Braccianti marocchini in Marsica, la Coldiretti: «Salveranno un quarto del raccolto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La riapertura delle frontiere ai lavoratorisalva 1/4 del raccolto Made in Italy con 370 mila stagionali regolari che arrivano ogni anno, fornendo il 27% del totale delle giornate di lavoro». A dichiararlo è Coldiretti in riferimento all'arrivo all'aeroporto internazionale d'Abruzzodi Pescara del volocharter con 124 cittadini marocchini, i lavoratori agricoli stranieri più presenti in Italia dopo i rumeni.L'organizzazione agricola, nel segnalare che «si tratta di operai agricoliqualificati ed esteri, sostiene chela comunità di lavoratori agricoli più presente in Italia è quella rumena con 107.591 occupati», seguono icon 35.013, indiani (34.043), albanesi (32.264), senegalesi (14.165), polacchi (13.134), tunisini (13.106) e bulgari(11.261)., nel commentare la riapertura delle frontiere del 3 giugno dopo la chiusura dei confini provocatadal lockdown relativo alla pandemia, spiega che è «un cambiamento importante poiché con il mese di giugno siintensifica l'attività nelle campagne» e ricorda che «l'Italia è il primo produttore europeo di gran parte di verdure e ortaggi».