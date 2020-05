© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 20 e il 21 prossimi arriveranno ai voli charter prenotati da Confagricoltura Marsica. Lo annuncia Stefano Fabrizi, dirigente di Confagrocoltura che ieri era nel bel mezzo dela vedere il da farsi. Con quei voli in arrivo a Pescara torneranno inalmeno trecento marocchini che conoscono bene i lavori del Fucino. Svolgono il difficile compito di curare l’ ”Orto d’Italia” da almeno vent’anni.«Si può dire senza dubbio che siano operai specializzati». Le associazioni di categoria, Confagricoltura e Coldiretti sono sul posto a cercare di rimediare alla cronica mancanza di braccia. Sono almeno tremila i lavoratori abituali del Fucino che coltivano ed esportano in tutt’Italia, patate ogni ben di Dio che finisce sulla tavola degli italiani. Senza di loro mancherebbe di che mangiare. E non è un eufemismo. Ma perché proprio i marocchini e in generale i nordafricani? «E’ così da almeno quindici anni - spiega Angelo Giommo di Coldiretti - è gente nota ormai esperta e fa parte dei cosiddetti corridoi verdi che la nostra associazione ha sempre cercato di promuovere. Parliamoci chiaro - aggiunge - noi abbiamo chiesto al Governo anche l’uso dei voucher per disoccupati, studenti e percettori di reddito».