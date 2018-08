Ha atteso che arrivasse il tecnico della Telecom come si fa quando vengono ad attivarti la linea telefonica. Invece il tecnico si è presentato a casa del coltivatore diretto di Colleranesco, vicino Giulianova, per sistemargli il braccialetto elettronico dopo la concessione degli arresti domiciliari. Braccialetto che segnala ogni suo spostamento e che comunque non è molto lontano dall’abitazione. E per questo, non essendoci la disponibilità dell’apparecchio, l'uomo è dovuto restare in carcere un mese e mezzo in più dopo aver patteggiato davanti al tribunale di Teramo una pena detentiva di due anni e due mesi ed al pagamento di un’ammenda di 3500 euro per porto abusivo di arma da fuoco e per stalking.

Giovedì 30 Agosto 2018



