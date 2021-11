Bper taglia ancora in Abruzzo: chiude la direzione territoriale, timori per il personale

L'AQUILA - Ennesimo segnale di ridimensionamento della banca Bper, che continua nella sua strategia di impoverimento della sua presenza in Abruzzo. Chiude, infatti, la direzione territoriale Abruzzo-Molise in viale Cappuccini a Lanciano.

La notizia emerge dal piano di riorganizzazione e ristrutturazione comunicato lo scorso mese di ottobre e diffuso dalla segreteria regionale Uilca che oggi, oltre a denunciare l'ennesimo impoverimento del presidio del territorio regionale, si dice preoccupata per le ricadute sul personale.

"Il piano - si legge in una nota - prende le mosse dalle trasformazioni verificatisi in Bper in conseguenza del trasferimento del ramo di azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo (acquisizione di nuovi clienti, di nuove filiali, di nuovi dipendenti e degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria Covid 19) e proclama che l’azienda sta portando avanti un processo di ottimizzazione e di analisi che mira a rendere più coerente il presidio del territorio, di alcune aree di business e delle aree di governo".

Con un' informativa sindacale, Bper spiega di prevedere una riorganizzazione che certamente potrà essere oggetto di affinamento nella fase di messa a terra, la decorrenza è prevista dal 3 gennaio 2022. "Ma per il momento, in pratica ritiene opportuno compiere una scelta che appare in controtendenza con quanto enunciato, infatti il primo passo di tale presidio dei territori si concretizza in quello che appare il suo esatto opposto: le direzioni territoriali regionali che dovrebbero essere il vero punto di incontro tra i tessuti economici locali globalmente intesi (cittadini, risparmiatori, piccoli imprenditori, aziende a dimensione locale) e la Bper vengono praticamente dimezzate passando da 17 a 9 (di queste 5 fanno riferimento esclusivamente alle regioni settentrionali, 2 alle regioni centrali e 2 alle regioni meridionali ed alla Sicilia).

"Per quanto riguarda l’Abruzzo - spiega ancora la Uilca - che ad oggi ha una propria Direzione Territoriale Regionale (Abruzzo-Molise), il nuovo piano prevede il suo inserimento nella nuova Direzione Territoriale Centro Est che comprende Marche, Abruzzo e Molise per cui va a sparire la Direzione Territoriale Abruzzo-Molise (attualmente composta di 96 filiali) con sede a Lanciano - sede che tra l’altro rappresenta la continuità con una importante realtà bancaria abruzzese - per essere sostituita da una nuova Direzione Territoriale appunto Centro Est con sede Ancona, la quale nuova Direzione Territoriale andando a sovrintendere tre regioni di cui una – le Marche – economicamente egemone, lascia immaginare quale capillare attenzione potrà riservare alle singole realtà territoriali. Questo abbandono del territorio abruzzese e molisano risulta ancora più incomprensibile considerando la presenza di importanti realtà, quali i presidi industriali (Val di Sangro), portuali (Giulianova, Pescara, Termoli), tessili (Val Vomano) agricoli (Valle del Fucino), del turismo (sempre più presentato come il volano per la crescita economica regionale) e non ultimo l’ampio cratere di ricostruzione post terremoto de L’Aquila".

Una decisione grave dunque, per il sindacato, che considera la stessa un ennesimo impoverimento del presidio del territorio regionale abruzzese. "I centri decisionali locali spariscono dall’Abruzzo per allontanarsi sempre di più in linea con una tendenza che da un quarto di secolo ha fortemente penalizzato la regione, basti ricordare la sparizione della Bls, delle quattro Casse di Risparmio abruzzesi e di altre realtà del settore che avevano un ruolo essenziale nell’economia regionale, tutte sostituite da soggetti di maggiori dimensioni che in alcuni casi hanno avuto un destino imprenditoriale infausto e che hanno reso e rendono sempre più difficile l’accesso al credito da parte del tessuto economico regionale fatto di famiglie, piccoli e medi imprenditori, risparmiatori, anziani".

Il sindacato confederale Uil evidenzia un altro elemento altrettanto grave rappresentato dalle ricadute sul personale, ricadute in ordine alla mobilità ed alla professionalità "che per la Uilca Abruzzo non possono essere derubricate come conseguenze inevitabili dei nuovi scenari economici ma vanno gestiti con lungimiranza, la Uilca Abruzzo non accetta tale impostazione e vigilerà sensibilizzando l’opinione pubblica".