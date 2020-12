Apecar si ribalta più volte dopo lo scontro: un ferito grave

Tamponamento questa mattina alle 10 sulla statale 80, in contrada Fiumicino, a Teramo. L’incidente è avvenuto tra un’auto e un’Apecar che, per il forte impatto si è ribaltata più volte. Ad avere la peggio è stato L. G. 75anni, il conducente dell'Apecar che ha riportato un grave trauma cranico. Ha riportato invece un trauma intercostale e A. I. 23 anni, l’autista dell’auto. Entrambi sono stati trasportati e ricoverati all’ospedale Mazzini di Teramo. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso e due ambulanze del 118.

