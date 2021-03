25 Marzo 2021

Denunciati ieri dai carabinieri della stazione di Pescara Scalo otto ragazzi, tra cui un minorenne, residenti fra Pescara e i centri vicini, per rissa e lesioni personali. La sera del 16, per motivi banali legati a questioni sentimentali, se le sono date di santa ragione in mezzo alla strada, in viale Bovio, vicino ad una nota attività commerciale.

Due di loro, a causa delle botte, sono rimasti feriti. Stando a quanto ricostruito dai militari dell'arma, si sono dati appuntamento telefonicamente all'angolo con via Saffi e una volta sul posto è scattata la violenza. Si sono divisi in due gruppi e hanno iniziato a tirarsi calci e pugni sino a quando non è stato lanciato l'allarme. All'arrivo delle pattuglie, la fuga. Sul posto anche le ambulanze del 118, che hanno medicato e refertato due dei ragazzi, i quali si sono rifiutati di farsi trasportare al pronto soccorso. Sulla base delle testimonianze raccolte e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti, in pochi giorni, ad identificarli uno per uno.