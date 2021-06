Abruzzo, botte da orbi per gelosia a Castelnuovo: i video diventano virali

Una rissa tra conoscenti di vecchia data è scoppiata nel tardo pomeriggio di sabato in pieno centro a Castelnuovo al Vomano, (provincia di Teramo), sotto gli occhi sbigottiti di passanti e curiosi. Alcuni di loro, e come spesso accade in questo periodo, si sono improvvisati cameramen, riprendendo fotogramma per fotogramma ogni istante.

I video in circolazione sono tre e diventati virali sui social. stando a quando si apprende, alla base della ruggine ci sarebbe una questione sentimentale, forse un flirt tra la moglie di uno dei fratelli e l’uomo picchiato, un 50enne di Atri. Comunque sabato pomeriggio, due fratelli e loro padre (anziano) hanno teso, armati di spranghe di ferro un vero e proprio agguato all’atriano: appena e sceso dall’auto l’uomo i tre lo hanno assalito.

Una zuffa talmente violenta che si è allargata anche ad altre persene ed è stato reso necessario l’intervento dei carabinieri del posto e di due ambulanze. Tutti i partecipanti comunque sono stati identificati e denunciato. Tra gli attori principali, sempre stando a quando si apprende, nell’arco degli anni e sempre per lo stesso motivo le denunce sono diverse.