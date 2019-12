Botte all'anziano sarto durante la rapina in casa: arrestata donna di 46 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Individuata a Pescara dalla squadra mobile la banda, composta da una donna e due uomini, che la sera del 19 novembre avrebbe picchiato e rapinato, nel suo appartamento di via Mazzarino, un sarto di 88 anni. Grazie ad un frammento di impronta papillare lasciata su un tavolo della stanza da pranzo, in cui l'uomo era stato rinchiuso, i poliziotti, diretti da Dante Cosentino, sono riusciti a risalire a Nella Spinelli, 46 anni pescarese. La donna, che fra l'altro in quel periodo era sottoposta ai domiciliari a Collecorvino, è finita in carcere con le accuse di concorso in rapina e lesioni aggravati da tutta una serie di circostanze. Deve naturalmente rispondere anche di evasione. Soltanto indagati al momento i due complici, entrambi suoi familiari. A uno dei quali, durante una perquisizione domiciliare, è stata sequestrata una mola, identica e precisa a quella utilizzata per aprire la cassaforte a muro dell'anziano, da cui sono stati portati via la fede della moglie, un bracciale, una collana in oro.Fondamentali per risalire al gruppetto, anche le immagini delle telecamere di un negozio vicino all'abitazione della vittima, le quali hanno immortalato, all'ora della rapina, i due familiari della donna. Non solo, visionando quelle stesse immagini i poliziotti hanno notato, transitare per la via, una Mercedes Classe A di colore scuro, che aveva lo stop di sinistra non funzionante esattamente come lo stop di una Mercedes Classe A nera in uso, guarda caso, ai parenti della 46enne. Da quanto emerso dalle indagini, qualche mese prima della rapina, la donna si era presentata sotto casa dell'anziano e, con la scusa di volerlo conoscere meglio, era riuscita a farsi aprire la porta dell'abitazione, scrutando in tutte le stanze.