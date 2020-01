L'Aquila, botte al prete: individuato l'aggressore

Ultimo aggiornamento: 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - I carabinieri di Sulmona avrebbero individuato l'uomo che nella serata di sabato fuori dal centro abitato di Fontecchio, avrebbe aggredito, insultato e picchiato il viceparroco della chiesa di Pettino don Pino Del Vecchio (foto), dopo averlo scambiato per l'amante della moglie. Si tratta di un uomo residente nello stesso piccolo Comune che non sarebbe nuovo a situazioni del genere.Per ufficializzare la denuncia in stato di libertà di violenza privata e lesioni al sacerdote, i militari attendono il riconoscimento da parte della stessa parte offesa, minacciato anche di morte e preso a pugni perché appunto scambiato per l'amante della moglie dell'aggressore.Don Pino ha dovuto fare ricorso anche alle cure dei medici del Pronto soccorso riportando una prognosi di cinque giorni. L'episodio si è verificato quando il sacerdote, economo della Curia aquilana, con la sua auto si dirigeva al convento dei frati di San Francesco a Castelvecchio Subequo ed era stato bloccato da un'altra vettura e costretto a fermarsi. Da lì è cominciato il confronto con l'uomo che per prima cosa gli aveva tolto il cellulare dalle mani per controllare i messaggi e non trovando nulla ha pensato bene prima di andare via, di sferrargli un pugno in faccia.© RIPRODUZIONE RISERVATA