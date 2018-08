Vuol essere curato subito al Pronto soccorso: botte all'agente che cerca di calmarlo. Paziente arrestato

Paziente aggredisce poliziotto al Pronto soccorso. E' successo la scorsa notte a Pescara. L'agente del posto fisso di Polizia ha cercato di tranquillizzare V.S., 27 anni pescarese, che protestava perchè voleva essere curato subito a una mano. Il giovane urlava e disturbava gli altri pazienti in attesa. Ma V.S., inceve di calmarsi, ha colpito con due pugni al viso il poliziotto, che è rimasto ferito.



A quel punto l'agente ha chiamato i rinforzi. Le Volanti, appreso cosa era accaduto, hanno arrestato V.S. per resistenza a pubblico ufficiale. La prognosi per il poliziotto picchiato è di 25 giorni.

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA