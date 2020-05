© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diaspora di boss malavitosi dal supercarcere diper paura dei contagi dadi detenuti eccellenti sofferenti di gravi patologie. Dal mese die reclusi nella super blindata sezione diper reati associativi del 41 bis. Scarcerazioni che a livello nazionale hanno prodotto feroci polemiche.Al supercarcere frentano il primo ad uscire per malattia è stato il presunto, dettoo boss di Vibo che ha lasciato Lanciano per una situazione di salute a rischio non curabile all’interno del carcere. Intervistato dal massmediologoFranzè ha smentito di essere un boss e ha detto: «Sono depresso». Poi ha mostrato le cartelle cliniche che certificano le condizioni di salute e il fatto di avere subito da poco un’operazione, che giustificano ampiamente la scarcerazione. «Sono malato - ha aggiunto Franzè.. Prima avevo paura per il tumore. Ecco la cartella clinica per questo ho avuto la scarcerazione».Altra scarcerazione lancianese di grido, ai domiciliari su decisione del magistrato di sorveglianza di Pescara, ha riguardatocapo della famiglia Santa Paola-Ercolano.Ora Fiore è stato nuovamente arrestato acon provvedimento della procura generaledi reclusione per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni. Almeno per ora, al carcere di Lanciano non sanno se i boss torneranno in cella.