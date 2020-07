© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Abruzzoun dato assolutamente inaspettato: un aumento del 15 per centro delle presenze turistiche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Saranno circa 740mila ii italiani che visiteranno la regione nel corso dell'estate 2020. Si tratta di una delle migliori performance tra le regioni italiane. Lo hanno annunciato l'assessore al turismoe il presidente Isnart-Unioncamere, Roberto Di Vincenzo.«In Abruzzo, il turismo è vivo e riparte con numeri e dati soddisfacenti - ha detto Febbo - sono previsti circa 740mila turisti italiani che visiteranno l'Abruzzo nel corso. Un dato confermato anche dagli operatori economici del settore che iniziano a registrare flussi importanti di vacanzieri. Dopo la pandemia - osserva Febbo - la nostra regione sarà scelta soprattutto dai turisti provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte. E scelgono l'Abruzzo soprattutto per praticare sport, come il cicloturismo e il, visitare le bellezze naturali e vivere il mare che, dagli ultimi dati, è pulito e accogliente». A scegliere l'Abruzzo, secondo l'indagine, sono soprattutto le famiglie.Numeri che si riflettono anche sull'aeroporto d, dove il volo Ryanair Pescara – Bergamo Orio al Serio ha inaugurato lo scorso 22 giugno la ripresa dei collegamenti commerciali dallo scalo abruzzese. Si vola nei mesi di luglio ed agosto, tre volte a settimana, per poi tornare a volare tutti i giorni dal mese di settembre. Buone notizie sul fonte incoming, con un rappresentativo incremento del numero dei turisti provenienti dall’estero (con i voli Ryanair di Londra, Dusseldorf e Bruxelles), desiderosi di visitare l'Abruzzo e scoprire le bellezze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche di questa terra.Bene anche i collegamenti operati dalla compagnia low cost Volotea, con le Isole Sicilia e Sardegna, Catania, Palermo, Cagliari e la new entry Olbia, sempre più gettonate dai turisti. Il 21 luglio sarà la volta del volo per Bucarest sempre a bordo di Ryanair che, a partire dal mese di agosto, volerà anche per Malta, Barcellona e Francoforte.