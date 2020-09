Più allarmi bomba a Pescara: buste sospette davanti al Tribunale e alla Asl, chiuse diverse strade

Ultimo aggiornamento: 09:30

La città di Pescara si è svegliata con sei diversi allarmi. Sarebbero arrivati alla Asl, ai carabinieri, in questra, alla Camera di Commercio e in. Un sospetto pacco bomba è stato segnalato davanti al Comando dei carabinieri in viale D’Annunzio.Una busta sospatta è stata rinvenuta al distretto sanitario di via Rieti, nelle vicinanze dellae in Tribunale. Un altro allarme bomba arriva, ma ancora non si riesce a capire cosa sta succedendo.. Bloccate diverses trade a Pescara: artificieri e vigili del fuoco stanno verficando i pacchi.Un volantino su wh, scritto con diversi errori grammaticali, avverte: «Oggi salteranno in area (aria) quattro palazzi simbolo della città». Poi le accuse verso un pubblico ministero in servizio a Pescara. «Faranno una strage», chiude il volantino.