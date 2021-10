Bomba carta esplode all'alba al centro di Vasto, paura e danni

Venerdì 1 Ottobre 2021, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 11:06

Una bomba carta è stata fatta esplodere intorno alle 5 di questa notte in via Murolo a Vasto davanti la sede degli uffici di alcune imprese del gruppo Marrollo. Lo scoppio, udito anche a centinaia di metri di distanza, ha causato la rottura di alcuni vetri delle abitazioni della zona. Una notte di terrore in città: il boato, infatti, è stato avvertito anche nei quartieri della città distanti dal punto in cui è avvenuto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile per i rilievi.