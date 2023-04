Bomba carta contro la sede dei Testimoni di Geova: una pista dalle telecamere

Carabinieri alla ricerca di indizi utili per risalire all'autore dell'inquietante episodio che ha funestato la Pasqua. Un ordigno è esploso alle primissime ore della mattina di domenica davanti all'ingresso della Sala del Regno di via di Montenero. L'edificio di culto, sede dei testimoni di Geova, è stato costruito al confine tra Abruzzo e Molise e ospita i fedeli di entrambe le regioni che qui accorrono da San Salvo, Petacciato, Montenero di Bisaccia. Come detto, il fatto è avvenuto la mattina presto, le telecamere a circuito chiuso dell'edificio hanno ripreso un soggetto incappucciato che, intorno alle 5, ha acceso la bomba che è esplosa poco dopo. Ignoto il movente. Domenica mattina era in programma l'adunanza settimanale (i testimoni di Geova non festeggiano la Pasqua) che è stata annullata. Alcuni dei fedeli presenti davanti al cancello hanno raccontato di non avere sospetti e che recentemente non ci sono stati dissidi o discussioni con altre persone. Per ora non si esclude nessuna ipotesi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Salvo e il comandante della compagnia di Vasto, Domenico Signa, che hanno delimitato l'area. L'esplosione ha distrutto la porta laterale e divelto un pezzo di discendente. Il gesto criminale non può essere neanche associato a un furto perché dall'interno non è stato portato via niente e «comunque non ci sono oggetti di valore», dice uno dei frequentatori. Difficile anche trovare testimoni perché la Sala del Regno si trova su una strada provinciale fuori dal centro abitato e confina solo con campi coltivati e un maneggio non usato in questo periodo. Dai primi riscontri effettuati sul posto pare che l'ordigno fosse di fabbricazione artigianale. A San Salvo sono poi arrivati anche gli artificieri dei carabinieri di Chieti per scongiurare la presenza di altro esplosivo. L'attentato ha suscitato sdegno in città. I consiglieri di opposizione del centrosinistra hanno lanciato un appello affinché si incrementi la sicurezza.