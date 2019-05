Bmw Italia: il giuliese Di Silvestre è il nuovo presidente e ad

Ultimo aggiornamento: 12:40

Il giuliese, Massimiliano Di Silvestre, dal prossimo primo agosto assumerà la carica di presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, prendendo il posto di Sergio Solero che ricoprirà l’incarico di Vice President Marketing, Product and Services della Divisione Aftersales di Bmw AG.Di Silvestre, di 48 anni, coniugato con due figli, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna, lavora per il Bmw Group dal 2001 (con un intervallo dal 2009 al 2012 dove ha maturato significative esperienze professionali in altre aziende automotive) ricoprendo differenti incarichi tra cui Regional Director della Divisione vendite della filiale italiana, Amministratore Delegato di Bmw Roma e Country Manager Rolls-Royce Motor Cars e, negli ultimi due anni il ruolo di Managing Director di BMW Group Hungary.“La nomina di Massimiliano Di Silvestre alla guida di Bmw Italia e l’incarico assegnato a Sergio Solero presso la Casa Madre – ha dichiarato Jean Philippe Parain, senior vice president Region Europe di Bmw AG – testimoniano ancora una volta il processo di crescita del management italiano all’interno del Bmw Group e sono un riconoscimento al lavoro fatto in questi anni dalla filiale italiana di Bmw AG. Per questo motivo vorrei ringraziare Sergio Solero per gli importanti risultati raggiunti alla guida del team di Bmw Italia e augurare in bocca al lupo a Massimiliano Di Silvestre per la nuova sfida”. Una notizia che ha riempito di orgoglio tutta la città di Giulianova.