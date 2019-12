Chieti, i residenti bloccano il rave pary nel parco: tre ragazzi arrestati

Ultimo aggiornamento: 12:22

I carabinieri, su segnalazione di alcuni resuidenti, sono intervenuti all'interno del Parco della Majella, a Rapino (Chieti), località Forcaturo, dove molti giovani con dieci camper, altrettante macchine e tende disposte a raggiera si stavano predisponendo per un rave party. I militari si sono trovati davanti ad un vero e proprio evento con tanto di chioschi per la vendita di panini organizzato probabilmente con il tam tam sui social media che coinvolgeva giovani e giovanissimi provenienti da molte regioni d'Italia.Dopo un'attività di mediazione, durata qualche ora, sono stati tutti identificati e denunciati per invasione di terreni aggravata dall'esistenza del vincolo paesaggistico. Tre ragazzi sono stati arrestati dai Carabinieri, che insospettiti dal loro comportamento, due stranieri e un italiano, li hanno perquisiti e trovati in possesso di circa 100 grammi di sostanze psicotrope anche di natura sintetica, come speed e Mdma.