Blitz nella villetta blindata: la Polizia trova un chilo di eroina nel frigorifero

La Polizia ha trovato un kg di eroina in una villa abbandonata a Pescara. Nella giornata di ieri poliziotti della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, in occasione di uno specifico servizio voltoalla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno effettuato dei controlli mirati in zone abitualmente utilizzate come rifugi di fortuna da pluripregiudicati e all'interno di una villetta di 2 piani in stato di abbandono da circa 2 anni, situata Strada Vecchia Colle San Donato, nascosta dentro un frigorifero hanno rinvenuto una busta di cellophane termosaldata contenente polvere marrone che è risultata poi essere eroina, per un peso complessivo di 1,020 kg.La villetta era chiusa con porta blindata, ma ignoti erano riusciti a penetrare all'interno danneggiando le finestre. Ipoliziotti hanno sequestrato la sostanza stupefacente, mentre accertamenti sono in corso per individuare gli spacciatori che hanno utilizzato la villetta come base di appoggio per la detenzione dell'eroina che, venduta al dettaglio avrebbe fruttato decine di migliaia di euro.