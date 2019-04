Maxi blitz contro la mafia pugliese, coinvolto anche l'Abruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' coinvolto anche l'Abruzzo, come piazza di spaccio della droga, nella mega operazione della Polizia in corso stamattina in Puglia. Sono accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga dieci persone raggiunte da misure cautelari eseguite dagli agenti delle Squadre Mobili di Foggia e Bari e del Servizio Centrale Operativo della Polizia, coordinati nelle indaginidalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Tra gli arrestati anche boss ed esponenti di primo piano della criminalità organizzata e mafiosa Garganica. Secondo gli investigatori, gli indagati agivano tra i territori di Foggia, Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, Pescara e Francavilla al mare.Gli indagati sarebbero una trentina, dieci dei quali raggiunti da misure cautelari (5 in carcere e 5 ai domiciliari). Le indagini, puntate sul 2017, hanno evidenziato decine di episodi di spaccio.Secondo gli investigatori sarebbero coinvolte due distinte organizzazioni: una a Vieste che importava marijuana dall'Albania, l'altra a Foggia con diramazioni anche in Abruzzo, che si occupava prevalentemente di trafficare cocaina.