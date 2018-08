Sulmona, blitz nel centro immigrati: «Li uccido uno a uno»

«Mo questi qua li uccido uno a uno». Questa una delle frasi pronunciate da uno dei due aggressori che il 12 giugno scorso fecero irruzione in un centro di accoglienza a Sulmona, in provincia dell'Aquila, e che sono stati arrestati oggi con l'aggravante razzista. In un video si vede la pistola scacciacani utilizzata dai due per minacciare i migranti ed anche il coltello usato per colpire uno dei ragazzi.

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:32



