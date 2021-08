Blitz dei carabinieri tra gli ambulanti: fuggi fuggi a Castel del Monte

Mercoledì 11 Agosto 2021, 16:33

CASTEL DEL MONTE - Alla vista dei carabinieri c’è stato un fuggi fuggi generale, alla fine i controlli hanno permesso comunque di elevare sanzioni Covid e dal punto di vista amministrativo.

E’ quanto accaduto due giorni nel Comune di Castel del Monte, preso d’assalto dai turisti ma anche da venditori ambulanti senza scrupoli, che con il loro esercitare la professione in violazione delle leggi continuano seriamente a mettere a dura prova la già martoriata economia locale del piccolo comune alle pendici del Gran Sasso, che solo in questo periodo estivo può in un certo senso riprendere a respirare grazie appunto alla presenza di numerosi turisti.

E così proprio per verificare le stesse ordinanze emanate dallo stesso Comune di Castel del Monte sulla vendita dei prodotti alimentari, che i carabinieri della locale stazione (diretti da Massimo Gentile) e quelli del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) dell’Aquila, diretti dal maresciallo Alessandro Mastropietro, in collaborazione con il comando provinciale dell’Arma e in sinergia con la Prefettura, hanno effettuato i controlli nei riguardi degli ambulanti, taluni andati via alla vista dei carabinieri.

Un venditore di frutta di Napoli è stato sanzionato dai carabinieri per mancato rispetto delle norme anti-Covid: non era provvisto neppure dei classici guanti usa e getta che si adoperano per la scelta della merce. L’uomo è stato sanzionato anche della sospensione dell’attività per 5 giorni.

Altra sanzione questa volta di carattere amministrativa è stata elevata nei riguardi di un ambulante di Sulmona il quale non aveva alcune autorizzazioni rilasciate dal Comune di Castel delnMonte. Non essendo la prima volta che l’ambulante viene trovato in analoga violazione per lui scatterà la segnalazione anche alla Prefettura per i successivi provvedimenti sanzionatori.