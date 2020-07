Blitz all'Aquila di Gianni Morandi

Gianni Morandi si è seduto tra il pubblico come uno spettatore qualsiasi, questa sera, in piazza Duomo all’Aquila per assistere, con tanto di mascherina nera, allo spettacolo “Chiamatemi Mimì”, in programmazione per i “Cantieri dell’Immaginario”. Il cantante bolognese ha voluto fare tappa all’Aquila di ritorno da una vacanza in giro per l’Italia con tappa questa mattina a Vasto, per assistere allo spettacolo musicale che vede come protagonista il figlio Marco. Ultimo aggiornamento: 13 Luglio, 00:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA