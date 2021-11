Pescara accende le luminarie nel giorno del Black Friday

PESCARA Parte la corsa agli acquisti nel giorno del Black Friday e l’amministrazione comunale di Pescara accende le luminarie natalizie. Come promesso, l’assessore a commercio e grandi eventi ha confermato per questa sera «intorno alle 19» l’accensione delle luci di Natale «in centro e in gran parte della città perché vogliamo che il clima natalizio si respiri in tutti i quartieri - ha spiegato Cremonese -. Nelle poche zone rimaste ancora scoperte interverremo nelle prossime ore». Le luminarie sono state installate con largo anticipo proprio per rispettare l’appuntamento con il Black Friday, giornata di sconti per lanciare con entusiasmo lo shopping di Natale. Non sarà acceso oggi, invece, l’abete natalizio di piazza Salotto: «Lo faremo l’8 dicembre, come d’abitudine, nel giorno dell’Immacolata» precisa lo stesso assessore. Ma un grande albero di Natale in centro c’è già ed è quello della Despar a piazza Sacro Cuore.

Cremonese sta anche cercando di fare sì che oltre alle luminarie venga attivata nelle strade anche la musica in filodiffusione. «Per lunedì è in programma una riunione operativa sugli eventi di Natale: i concerti sono confermati e stiamo cercando un’alternativa all’aperto per i più piccoli, dopo aver annullato il Villaggio dei bambini. Anche la pista di pattinaggio è stata montata e credo aprirà a breve».