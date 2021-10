Domani l'addio a Fabio precipitato con l'auto in un burrone

Giovedì 28 Ottobre 2021, 10:27

Il 28enne di Castiglione Messer Raimondo è deceduto, nella notte tra domenica e lunedì, a causa dei traumi provocati dall’incidente stradale. Questa è quanto emerso dall’ispezione cadaverica fatta nel pomeriggio di ieri dall’anatomopatologo Giuseppe Sciarra. A uccidere Fabio Mantini è stato il violento impatto: la caduta in un burrone per oltre 50 metri, con l’auto che si è ribaltata più volte fino a terminare la sua corsa sul letto asciutto di un torrente e contro un grosso albero.

Al contrario di quando si pensava inizialmente il 28enne domenica non doveva lavorare, ma aveva il giorno libero, ed insieme ad alcuni suoi amici erano stati a Misano assistere al Gran Premio italiano in Moto Gp dove il loro beniamino e campione Valentino Rossi ha annunciato il ritiro. Al ritorno erano andati tutti a fare l’aperitivo nel suo bar Del Borgo nella frazione Appignano, attività che Fabio aveva rilevato da pochi mesi con un socio. Infine per concludere la serata erano andati tutti a cena in un agriturismo a Bisenti, in provincia di Teramo. Verso la mezzanotte il giovane ha salutato gli amici: «Domani devo aprire presto il bar». È salito sulla sua Fiat Punto bianca e mentre percorreva la strada provinciale 34, nel tratto in discesa compreso tra Bisenti e Castiglione, molto probabilmente ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada, nel burrone. Fabio il giorno dopo non si era presentato al bar, sembrava sparito. I fratelli nel tardo pomeriggio di lunedì si sono recati dai carabinieri per denunciare la scomparsa. I militari hanno ripercosso la strada che dall’agriturismo porta nella sua abitazione e si sono accorti di alcuni rami tranciati. Nel burrone c’era di Fabio. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona e recuperato il corpo senza vita del barista. Fabio è stato trovato fuori dalla vettura, a pochi metri dalla Punto. Ieri l’ispezione cadaverica che ha stabilito quale causa del decesso i traumi dell’incidente, il pm Laura Colica ha firmato l’autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia. Fabio lascia il padre Bruno, i fratelli Riccardo e Daniele. I funerali si terranno domani (venerdì 29 ottobre) alle 10,30 nella chiesa San Paolo Apostolo ad Appignano di Bisenti.