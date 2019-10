Alba, bambino di 11 anni investito da un’auto: è grave

Un bambino di 11 anni, è stato investito lungo via Olimpica ad Alba Adriatica. Per le gravi condizioni riportate dall’impatto è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo



Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il bimbo, intorno alle 17.30, era a bordo della sua bici quando un’auto lo ha preso in pieno. Sul posto per i soccorsi, la croce bianca di Alba e un’ambulanza medicalizzata de 118 di Giulianova per il trasferimento del piccolo all’ospedale di Teramo per monitorarne le sue condizioni. Nel nosocomio è arrivato grave ma non in pericolo di vita, con un leggero trauma cranico e traumi agli arti inferiori e superiori.



Ad occuparsi dei rilievi del caso i carabinieri della locale compagnia.