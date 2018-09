Bimbo di due anni rischia di annegare: grave all'ospedale

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri sulle spiagge di Casalbordino (Chieti). Nella parte nord del lido casalese un bambino di due anni e mezzo della provincia di Avellino, in vacanza con la propria famiglia, ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno. Il piccolo ha ingerito dell'acqua perdendo conoscenza. Il primo a intervenire è stato il bagnino presente in spiaggia. Insieme al padre del bimbo lo ha rianimato e allertando i soccorsi. Sul posto sono arrivati la guardia medica e i sanitari del 118 che hanno ritenuto opportuno richiedere l'intervento dell'eliambulanza da Pescara che è atterrata lì vicino. Al momento del trasporto in eliambulanza il bambino era cosciente. Per accertare la dinamica dello scampato annegamento, in spiaggia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e successivamente gli uomini della capitaneria di porto di Vasto. Trasportato all'ospedale "Santo Spirito" del capoluogo adriatico, il bambino è stato ricoverato con una sindrome da annegamento. Il piccolo bagnante non è in pericolo di vita.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA