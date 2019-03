Bimbo di due anni rimane incastrato con la mano nell’impastatrice

Bambino di due anni e mezzo, verso le 13 a Roseto degli Abruzzi (Teramo) è sfuggito al controllo della nonna mentre era a pranzo in una pizzeria, è andato in cucina e ha messo la mano nell'impastatrice. Per la gravità del trauma è stato trasferito in eliambulanza al Salesi di Ancona. Ha riportato schiacciamento mano e avambraccio sinistri, non è in pericolo di vita. Indagano sull'accaduto i carabinieri di Roseto e la Asl di Teramo. © RIPRODUZIONE RISERVATA