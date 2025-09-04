Bimbo di cinque anni si ferisce al parco: a processo due funzionari del Comune

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

L’UDIENZA

ROSETO DEGLI ABRUZZI Stava giocando in maniera spensierata, come tutti i bambini della sua età, sullo scivolo del parco giochi “Pineta Celommi” di Roseto degli Abruzzi quando, arrivato alla fine della giostrina, era inciampato rovinosamente in un tratto della pavimentazione sottostante anti-caduta, «che presentava punti di sconnessione tali da determinare evidente pericolo» si legge nel capo di imputazione. A causa di questo incidente avvenuto il 3 settembre 2023, il piccolo Matteo (nome di fantasia), che all’epoca dei fatti aveva solo cinque anni, ha riportato «una frattura scomposta dell’omero sinistro, giudicata guaribile in 68 giorni di prognosi» si apprende ancora dagli atti della Procura di Teramo. Inoltre, il bambino ha avuto tre punti di invalidità permanente e 190 giorni di malattia.

LA VICENDA

Circa due anni dopo, il 47enne Claudio Di Ventura (difeso dall’avvocato Giuseppe Pisciella del Foro di Teramo) – in qualità di dirigente responsabile del Settore II del Comune di Roseto degli Abruzzi – e il 64enne Giancarlo Lavalle (rappresentato dal penalista Daniele D’Ambrosio, sempre del Foro di Teramo) – all’epoca funzionario del settore II Servizi tecnici dell’ente comunale – sono finiti sul banco degli imputati con l’accusa di lesioni personali colpose dovute alla disconnessione del pavimento del parco giochi «per la colpa consistita in negligenza e imprudenza nel non aver adottato tutte le misure idonee a prevenire e impedire danni a terzi». In particolare, la pavimentazione anti-trauma posta sotto lo scivolo «in granulato di gomma colorato, nonostante non presentasse vuoti garantendone la funzionalità riguardante eventuali cadute dall’alto, tuttavia mostrava un disallineamento insidioso per i bambini» si legge ancora nelle carte processuali. Ma purtroppo lo spiacevole incidente capitato al piccolo Matteo era stato preannunciato: il 25 luglio dello stesso anno, due agenti della polizia municipale avevano segnalato, attraverso «il nastro bianco e rosso, e una nota riportata all’attenzione degli uffici competenti» si legge ancora nel capo di imputazione, che nella “Pineta Celommi” proprio lo stesso tappeto da gioco posto sotto lo scivolo fosse danneggiato e da riparare.

IL RISARCIMENTO

Nella prossima udienza del primo dicembre, i genitori del bambino (difesi dall’avvocato Massimo Di Rocco del Foro di Chieti) si costituiranno parte civile e hanno già chiesto un risarcimento pari a 16mila euro, oltre al pagamento delle spese legali da parte dei due imputati.

