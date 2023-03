Bimbo di 4 anni azzannato al volto mentre gioca con il cane: ricoverato all'ospedale

Sono stati attimi di vera paura, interminabili e lunghissimi. Attimi scanditi dal suono del pianto di un bimbo di quattro anni, che è stato morso da un cane mentre stava giocando con lui. È avvenuto tutto all'improvviso, nella serata di giovedì scorso: il bambino si trovava con il suo papà nell'area privata di un'officina meccanica situata nella zona nord della città, quando ha visto avvicinarsi un cane. Attirato dall'animale, come accade alla maggior parte dei bimbi, non ha resistito e ha iniziato a giocare allegramente con lui. Ma dopo un po', all'improvviso e per motivi ancora non precisati, il cane lo ha morso al volto.

Una volta che l'animale è stato allontanato dal piccolo, i genitori, ovviamente spaventati, hanno immediatamente provveduto a portare loro figlio all'ospedale San Pio di Pietralcina di Vasto. Giunto qui, il bambino è stato subito visitato dai sanitari e sottoposto alle prime cure. È immediatamente saltata all'occhio la presenza di una ferita al volto, che però è apparsa subito di non grave entità. Ciononostante i sanitari del nosocomio vastese hanno ritenuto che fosse necessario provvedere a trasferire subito il piccolo nell'ospedale Santo Spirito di Pescara.

Una volta giunto nel nosocomio del capoluogo adriatico, il bambino è stato immediatamente ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica. Qui gli sono stati apposti alcuni punti di sutura alla ferita inferta sul volto. Sicuramente si è trattato di un grande spavento per il bimbo incauto che ha vissuto una brutta avventura, avventura che senza ombra di dubbio sarebbe potuta finire molto peggio. È ancora da chiarire, invece, il motivo che ha spinto il cane in questione, nel bel mezzo del gioco, a mordere il viso del bambino: nella migliore delle ipotesi, infatti, si potrebbe essere trattato di quello che gli animali, alcune volte, interpretano come un gesto d'affetto che fa parte del gioco tra cuccioli.