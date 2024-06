Domenica 9 Giugno 2024, 07:00

Due fine settimana di prove generali, ma con la chiusura dell'anno scolastico ieri è arrivata finalmente l'estate: primo accenno di caldo e sostanzioso aumento di presenze in spiaggia. Che per il personale addetto alla sicurezza e al salvamento significa, automaticamente, inizio del lavoro più intenso, con un'attenzione costante e un impegno che andrà crescendo fino al clou di ferragosto. L'arrivo dei più piccoli in spiaggia coincide anche con quegli allontanamenti che, invariabilmente, creano allarme, anche se generalmente si risolvono in pochissimo tempo. Approfittano dell'attimo di distrazione degli adulti e si spostano, magari di pochissimo, perdendo poi l'orientamento e, in una spiaggia ampia, hanno difficoltà a raggiungere l'ombrellone di famiglia. Ieri a perdersi sulla spiaggia sono stati in due e in breve tempo sono stati riconsegnati ai genitori. «Si tratta di una routine, non dico quotidiana ma quasi - afferma Cristian Di Santo, della Lifeguard, senza assolutamente sottovalutare il fenomeno - accade abbastanza spesso, ma ormai abbiamo una rete collaudatissima e tramite i contatti radio, con i quali viene raggiunto ogni singolo operatore, le ricerche sono immediate e capillari».

La società di salvamento per la stagione 2024 ha trentasette punti di vigilanza su Pescara e venticinque su Montesilvano: tutti garantiscono un servizio di controllo e di pronto intervento sia a terra che in mare. «Il nostro impianto di sicurezza e di salvamento è sempre pronto - dice ancora Di Santo - ma come sempre abbiamo effettuato i primi test già negli ultimi due fine settimana. Resta fondamentale però anche l'attenzione di chi arriva in spiaggia e di chi viaggia con i natanti. Per questo raccomandiamo a tutti di seguire con particolare diligenza le indicazioni che vengono fornite dalla guardia costiera e che sono esposte dettagliatamente in ogni stabilimento balneare. Indicazioni che riguardano sia la balneazione che la navigazione. Proprio ai navigatori raccomandiamo sempre di non superare le boe rosse che indicano la distanza di trecento metri dalla costa, nella zona che è destinata specificamente alla balneazione».

I SUGGERIMENTI

Una norma di convivenza importante per la sicurezza delle persone. «In questi giorni - prosegue Di Santo - non è particolarmente caldo, ma ugualmente suggeriamo alle persone di non trascorrere troppo tempo al sole. In più bisogna evitare di entrare in acqua quando si è eccessivamente accaldati: è sempre opportuno un passaggio all'ombra. E ancora niente bagno se si è appesantiti da un pasto troppo abbondante». Regole che tutti conoscono ma che, facilmente, vengono trascurate, con conseguenze a volte anche fatali.

