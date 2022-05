Sharm El Sheikh, bimba di 13 mesi cade dal balcone dell'hotel: famiglia abruzzese, giallo sulla dinamica

Tragedia durante la vacanza in Egitto. Bambina di Pianella (Pescara) precipita dal terrazzo dell'Hotel e muore a 13 mesi. La piccina si chiamava Giulia. È successo a Sharm El Sheikh, paradiso delle vacanza sul mar Rosso. La dinamica è ancora oscura. Sembra che la bimba fosse sul balcone dell'albergo insieme al padre. Qualcosa è successo e la piccina è precipitata.

Ora le autorità italiane sono in contatto con quelle Egiziane per capire l'accaduto e per l'assistenza alla famiglia di Pianella. Secondo alcune indiscrezioni, la piccola sarebbe stata in braccio al padre, Silvio Maiano, che gestisce con la moglie Veronica un'impresa di pulizie all'ingresso di Pianella.

Il sindaco ha confermato la tragedia, ma ha detto che al momento non sa di più. Alcuni parenti dei Maiano sono partiti per l'Egitto mentre altri, rimasti a Pianella, parlano di incidente.