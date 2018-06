Giulianova, bimba di tre mesi prigioniera dell'auto: madre disperata

Terrore nel centralissimo viale Orsini a Giulianova. Una bambina di tre mesi è stata chiusa nell'auto dalla mamma che ha perso la testa non potendo più aprire le portiere. E' avvenuto alle 18 di ieri quando una Mercedes classe A si è fermata in viale Orsini nei pressi della chiesa parrocchiale di San Pietro. Dall’auto è scesa una donna che ha lasciato sul sedile anteriore la figlia di mesi assicurata a quello speciale seggiolino che si chiama “ovetto”, Lei, ovviamente, pensava di tornare subito in auto e, pertanto, ha ritenuto di non portare la bambina con sé. Ha anche lasciato le le chiavi inserite nel quadro.



L’auto, però, aveva tra le opzioni quella del blocco automatico delle portiere che, azionato da un timer, è scattato. Quando la donna è tornata si è accorta di non poter aprire l'abitacolo. La piccola, per di più, ha iniziato a vomitare. La madre, in pochi attimi, è caduta nel panico e, urllando, ha chiesto aiuto ai passanti fermando anche qualche automobilista. Chiamati da uno di loro i vigili del fuoco che però hanno la caserma a Roseto: un tragitto non breve.



Non c'era più tempo da perdere e un passante ha impugnato un crick per rompere un vetro dell'auto. Operazione che invece è stata compiuta con estrema perizia dal calzolaio di viale Orsini che, uscito dal suo negozio nelle vicinanze, con una martelletto per la risuolatura ha infranto un cristallo permettendo infine alla madre di riabbracciare fra le lacrime la bambina.

