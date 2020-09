Gli 80anni di Nino Iervese, il signore delle biciclette. Gino Bartali fu suo amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vita per la bicicletta. Compie ottant’anni oggititolare del negozio di cicli e motocicli in via Italica, tappa di una carriera professionale iniziata a soli 14 anni e premiata nel tempo anche con il riconoscimento di Attività storica da parte del Comune di Pescara. È il 1928 quando Luigi Iervese, il padre, apre l’officina di riparazione bici in. Nel tempo l'attività viene portata avanti dal fratello di Luigi e così Nino comincia a lavorare in bottega, sostituendo il fratello partito per ilNel corso della lunga carriera umana e professionale, non manca l’incontro con personaggi mitici del mondo del ciclismo, come quello con. «Un onore e un piacere ricevere la sua visita, quando passava in Abruzzo per andare a Fossacesia a trovare i parenti del compianto Alessandro Fantini». Oltre alle chiacchiere, Nino Iervese dell’incontro con Gino Bartali ricorda anche piacevoli brindisi con buon vino, trasformando il negozio per un attimo in un’osteria dove regnano amicizia e buona atmosfera. Negli anni ’70 del ‘900, poi, Nino Iervese è stato promotore dell’unico evento in Abruzzo dedicato al: il Memorial Iervese. Storie di altri tempi, tenacia e passione trasmesse alla famiglia e ai collaboratori.