Gitarella con due amici, Piero stroncato da malore mentre pedala in bicicletta

Lunedì 30 Agosto 2021, 07:55

Stroncato da un malore improvviso mentre stava andando in bicicletta lungo la strada della Bonifica, in comune di Rosciano (Pescara). L’uomo, Piero Palombo, un sessantaseienne di Serramonacesca, non è neanche riuscito a chiedere aiuto. I suoi compagni nell’uscita domenicale a un certo punto si sono accorti di non averlo più nel piccolo gruppetto, si sono fermati, si sono voltati e lo hanno visto a terra. Sono immediatamente tornati indietro e rendendosi conto che il loro amico era senza conoscenza, hanno immediatamente avvertito il 118.

E’ arrivata un’ambulanza medicalizzata da Penne ma, purtroppo, per il sessantaseienne non c’era già più nulla da fare. L’uomo è stato trasportato in ospedale e domani mattina il corpo sarà sottoposto agli accertamenti di rito: verrà effettuata un’ispezione cadaverica esterna. Non ci sono dubbi sulle cause naturali della morte. Secondo le primissime informazioni il sessantaseienne aveva qualche problema di salute che, con molta probabilità, potrebbe essere tra le cause del malore che lo ha colpito mentre pedalava in bicicletta. Era uscito ieri mattina con gli altri due amici per una pedalata domenicale, sfruttando il sole e la temperatura non eccessivamente alta, anzi resa ancora più fresca dal vento. Immaginabile lo sconforto delle persone che erano con lui e che lo hanno visto morire senza poter fare nulla per aiutarlo.